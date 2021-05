Internazionali Bnl d’Italia 2021: programma e orari domenica 9 maggio (Di sabato 8 maggio 2021) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco degli incontri degli Internazionali Bnl d’Italia 2021, per quanto concerne la giornata di domenica 9 maggio. Oltre alle partite di qualificazione, femminile e maschile, in campo anche i primi confronti per il tabellone principale maschile. Krajinovic e Auger-Aliassime aprono la giornata sul Campo 1, mentre Sara Errani aprirà la giornata contro Hercog sul Pietrangeli. Di seguito il programma completo della giornata. CAMPO CENTRALE A partire dalle 11:00 – Krajinovic vs Auger-Aliassime A seguire – Djere vs (11) Carreno Busta A seguire – (WC) Caruso vs (12) Goffin GRAND STAND ARENA A partire dalle 11:00 – Carballes Baena vs (WC) Brancaccio A seguire – Tiafoe vs Delbonis A seguire – Gasquet vs Opelka PIETRANGELI A ... Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021) Il, glie l’ordine di gioco degli incontri degliBnl, per quanto concerne la giornata di. Oltre alle partite di qualificazione, femminile e maschile, in campo anche i primi confronti per il tabellone principale maschile. Krajinovic e Auger-Aliassime aprono la giornata sul Campo 1, mentre Sara Errani aprirà la giornata contro Hercog sul Pietrangeli. Di seguito ilcompleto della giornata. CAMPO CENTRALE A partire dalle 11:00 – Krajinovic vs Auger-Aliassime A seguire – Djere vs (11) Carreno Busta A seguire – (WC) Caruso vs (12) Goffin GRAND STAND ARENA A partire dalle 11:00 – Carballes Baena vs (WC) Brancaccio A seguire – Tiafoe vs Delbonis A seguire – Gasquet vs Opelka PIETRANGELI A ...

