Inter | Conte e le 200 panchine in Serie A | nessuno ha vinto di più

Conte con la Sampdoria toccherà quota 200 panchine in Serie A: nessuno ha vinto di più

Conte con la Sampdoria toccherà quota 200 panchine in Serie A: numero di vittorie mostruose per il tecnico dell'Inter Antonio Conte toccherà quota 200 panchine in Serie A: il traguardo sarà tagliato in Inter-Sampdoria, prima gara da campioni d'Italia per i nerazzurri. I numeri di Conte sono straordinari, come riporta La Gazzetta dello Sport. Nelle sue prime 199 gare sono 135 le vittorie. Tra i bicentenari, nessuno ha vinto come lui: 107 affermazioni per Ancelotti e Lippi, Mancini 102, Capello 101 e Allegri 99 vittorie. Oggi potrebbe arrivare la vittoria numero 136. L'articolo proviene da Calcio News 24.

