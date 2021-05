Incidente sotto la galleria Monte Pergola, due persone ferite (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPoco prima delle ore 13’00 di oggi 8 maggio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sul raccordo autostradale Avellino Salerno, e più precisamente sotto la galleria del Monte Pergola, nel tratto del comune di Solofra in direzione Salerno, per un Incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura e un camion che trasportava legna. Il bilancio è di due feriti un uomo e una donna, entrambi trasportati dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposto a cure mediche. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPoco prima delle ore 13’00 di oggi 8 maggio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sul raccordo autostradale Avellino Salerno, e più precisamenteladel, nel tratto del comune di Solofra in direzione Salerno, per unstradale che ha visto coinvolta un’autovettura e un camion che trasportava legna. Il bilancio è di due feriti un uomo e una donna, entrambi trasportati dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale Moscati di Avellino per essereposto a cure mediche. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

irpiniatimes1 : Incidente sotto la galleria Monte Pergola: due persone in ospedale - anteprima24 : ** Incidente sotto la galleria Monte Pergola, due persone ferite ** - ag_notizie : Raffadali sotto shock, muore operaio in un'esplosione: aveva solo 19 anni - Etrurianews : Dopo lo scoppio è divampato anche un incendio: crollato il solaio dell'abitazione sovrastante. Aperta un'indagine G… - eniesIobby : oggi il mio quartiere un circo ??? seems like c'è stato un incidente sotto casa mia ma esattamente dove ero -