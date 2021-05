Il vaccino non è un bene comune come il sole (Di sabato 8 maggio 2021) «Si può forse brevettare il sole?». Questa la celeberrima risposta di Jonas Salk, che si può ascoltare anche su YouTube, a un giornalista che gli chiese chi fosse il proprietario del vaccino antipolio da lui inventato. La realtà storica racconta che Salk aveva pensato di brevettare il suo vaccino, ma gli fu detto dagli avvocati che non avrebbe avuto successo, perché le tecnologie usate per ottenerlo, erano note da circa tre lustri. A riprova che Salk non aveva nulla contro i brevetti per i vaccini, e negli ultimi anni di vita, provò a sviluppare un vaccino contro l’Aids, applicando per un brevetto sulla procedura. Un vaccino non è un bene comune, per definizione. Non è come il sole. Con buona pace di chi lo crede. Perché non è qualcosa ... Leggi su linkiesta (Di sabato 8 maggio 2021) «Si può forse brevettare il?». Questa la celeberrima risposta di Jonas Salk, che si può ascoltare anche su YouTube, a un giornalista che gli chiese chi fosse il proprietario delantipolio da lui inventato. La realtà storica racconta che Salk aveva pensato di brevettare il suo, ma gli fu detto dagli avvocati che non avrebbe avuto successo, perché le tecnologie usate per ottenerlo, erano note da circa tre lustri. A riprova che Salk non aveva nulla contro i brevetti per i vaccini, e negli ultimi anni di vita, provò a sviluppare uncontro l’Aids, applicando per un brevetto sulla procedura. Unnon è un, per definizione. Non èil. Con buona pace di chi lo crede. Perché non è qualcosa ...

