Gianluigi Nuzzi risponde alla madre di Denise Pipitone: “Anna Corona non andava intervistata? Io penso di sì” (Di sabato 8 maggio 2021) Gianluigi Nuzzi con un video su Facebook replica al commento di Piera Maggio, madre di Denise Pipitone. La trasmissione condotta dal giornalista, Quarto Grado, ha intervistato Anna Corona, ex moglie di Piero Pulizzi, padre della bambina scomparsa 17 anni fa a Mazara del Vallo. Maggio ha espresso la sua indignazione per l’intervista sui social, ma Gianluigi Nuzzi ha risposto duramente alle accuse della donna, citando il comportamento dei genitori di Marco Vannini e difendendo il diritto di cronaca. Gianluigi Nuzzi replica sull’intervista ad Anna Corona a Quarto Grado Dopo le critiche di Piera Maggio sull’intervista ad Anna ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 8 maggio 2021)con un video su Facebook replica al commento di Piera Maggio,di. La trasmissione condotta dal giornalista, Quarto Grado, ha intervistato, ex moglie di Piero Pulizzi, padre della bambina scomparsa 17 anni fa a Mazara del Vallo. Maggio ha espresso la sua indignazione per l’intervista sui social, maha risposto duramente alle accuse della donna, citando il comportamento dei genitori di Marco Vannini e difendendo il diritto di cronaca.replica sull’intervista ada Quarto Grado Dopo le critiche di Piera Maggio sull’intervista ad...

Advertising

Vale08731 : RT @martaro17481143: Gianluigi Nuzzi fa un video dove spiega perche hanno scelto di far intervenire anna corona ieri a #QuartoGrado e come… - nicolasavoia : Ma infatti sto dalla parte di #QuartoGrado e di Gianluigi Nuzzi #ascoltitv record per il programma di rete 4 - cisperoancora_ : RT @martaro17481143: Gianluigi Nuzzi fa un video dove spiega perche hanno scelto di far intervenire anna corona ieri a #QuartoGrado e come… - _happinessmnicx : RT @martaro17481143: Gianluigi Nuzzi fa un video dove spiega perche hanno scelto di far intervenire anna corona ieri a #QuartoGrado e come… - Martha30921221 : RT @martaro17481143: Gianluigi Nuzzi fa un video dove spiega perche hanno scelto di far intervenire anna corona ieri a #QuartoGrado e come… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianluigi Nuzzi Denise Pipitone, la madre Piera Maggio contro Quarto Grado: "Vergogna, solidarietà finta" Non è piaciuta a Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone, la puntata di Quarto Grado , la trasmissione su Retequattro di Gianluigi Nuzzi che ha ospitato Anna Corona, ex moglie del padre naturale della bambina scomparsa. Sul suo profilo Facebook, la signora Maggio ha scritto: "Quarto Grado vergogna! Dopo 17 anni di bugie,...

Denise Pipitone, Piera Maggio perde le staffe: 'Vergognatevi' La donna, madre di Jessica che in passato è stata prima accusata e poi ritenuta innocente per la scomparsa della sorellastra, ha parlato dopo questa perquisizione con Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado. '...

Antonio Ciontoli vs Quarto Grado/ 'Intercettazioni manipolate'. E Gianluigi Nuzzi... Il Sussidiario.net Piera Maggio, la madre di Denise contro Quarto Grado: «Vergogna, solidarietà finta» L’indignazione dopo l’intervista ad Anna Corona, ex moglie del padre naturale della bambina. Anche il vicedirettore di Rai 2 Milo Infante contro le parole della donna nella trasmissione di Gianluigi N ...

A 'Quarto Grado' l'intervista di Anna Corona, Piera Maggio sbotta: "Vergogna" La mamma di Denise Pipitone tuona contro Gianluigi Nuzzi e il programma di Rete 4 che ieri sera ha dato spazio alla donna su cui da settimane sono tornate a concentrarsi le indagini ...

Non è piaciuta a Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone, la puntata di Quarto Grado , la trasmissione su Retequattro diche ha ospitato Anna Corona, ex moglie del padre naturale della bambina scomparsa. Sul suo profilo Facebook, la signora Maggio ha scritto: "Quarto Grado vergogna! Dopo 17 anni di bugie,...La donna, madre di Jessica che in passato è stata prima accusata e poi ritenuta innocente per la scomparsa della sorellastra, ha parlato dopo questa perquisizione cona Quarto Grado. '...L’indignazione dopo l’intervista ad Anna Corona, ex moglie del padre naturale della bambina. Anche il vicedirettore di Rai 2 Milo Infante contro le parole della donna nella trasmissione di Gianluigi N ...La mamma di Denise Pipitone tuona contro Gianluigi Nuzzi e il programma di Rete 4 che ieri sera ha dato spazio alla donna su cui da settimane sono tornate a concentrarsi le indagini ...