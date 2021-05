Genoa-Sassuolo, i convocati di De Zerbi: out Boga, torna Caputo (Di sabato 8 maggio 2021) Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha diramato la lista dei giocatori convocati per la trasferta di domenica alle 12.30 contro il Genoa. Non sarà della partita Jeremie Boga, insieme allo squalificato Marlon e al lungodegente Romagna. Il tecnico dei neroverdi può però sorridere per il ritorno di Caputo. In lista anche Magnanelli, nonostante De Zerbi abbia detto in conferenza stampa che non è in grado di giocare. Ecco quindi la lista dei convocati. Portieri: Consigli, Pegolo, Turati. Difensori: Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Chiriches, Toljan, Ferrari, Kyriakopoulos. Centrocampisti: Magnanelli, Lopez, Djuricic, Obiang, Traorè, Bourabia, Locatelli. Attaccanti: Caputo, Raspadori, Berardi, Haraslin, Oddei, Defrel. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021) Roberto De, allenatore del, ha diramato la lista dei giocatoriper la trasferta di domenica alle 12.30 contro il. Non sarà della partita Jeremie, insieme allo squalificato Marlon e al lungodegente Romagna. Il tecnico dei neroverdi può però sorridere per il ritorno di. In lista anche Magnanelli, nonostante Deabbia detto in conferenza stampa che non è in grado di giocare. Ecco quindi la lista dei. Portieri: Consigli, Pegolo, Turati. Difensori: Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Chiriches, Toljan, Ferrari, Kyriakopoulos. Centrocampisti: Magnanelli, Lopez, Djuricic, Obiang, Traorè, Bourabia, Locatelli. Attaccanti:, Raspadori, Berardi, Haraslin, Oddei, Defrel. SportFace.

