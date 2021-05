Genoa-Sassuolo | i convocati di Davide Ballardini | assenti Biraschi e Criscito

(Di sabato 8 maggio 2021) Ilsi prepara al lunch match contro il, valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico rossoblù, alla vigilia della sfida, ha diramato la lista deitra i quali non figurano Domenico. Ecco l’elenco completo: Portieri: Marchetti, Paleari, Perin. Difensori: Czyborra, Ghiglione, Goldaniga, Masiello, Onguené, Zapata, Zappacosta. Centrocampisti: Behrami, Cassata, Melegoni, Portanova, Radovanovic, Rovella, Strootman, Zajc. Attaccanti: Destro, Pandev, Pjaca, Scamacca, Shomurodov. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #SerieA | #GenoaSassuolo, i convocati di Davide #Ballardini: assenti #Biraschi e #Criscito - daves80 : @BiffiLuca Lo facevamo lo scorso anno, e quest’anno ad inizio stagione , ma abbiamo pagato ... l’Inter vera va da S… - pronosti_calcio : Pronostico Genoa-Sassuolo 9 Maggio 2021: 35ª Giornata di Serie A - zazoomblog : Genoa i convocati di Ballardini per il Sassuolo. Assenti Criscito e Biraschi - #Genoa #convocati #Ballardini - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - De Zerbi: 'Contro il Genoa è una partita che va oltre la classifica' -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Sassuolo

All.: Ranieri CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 82, Napoli** 70 Atalanta 69, Juventus 69, Milan 69, Lazio* 64, Roma 55,53, Sampdoria 45, Verona 42, Udinese** e Bologna** 40,36, ...... GIORNATA RITORNO 24/04/2021 Sabato 15.00- SPEZIA ESCLUSIVA SKY 24/04/2021 Sabato 18.00 PARMA - CROTONE ESCLUSIVA SKY 24/04/2021 Sabato 20.45- SAMPDORIA ESCLUSIVA... S Sport 26.04.Bamba espulso al 20' del primo tempo, ma il Toro è poco concreto e non riesce a sfruttare le buone trame di gioco ...15^ GIORNATA – Il Torino Under 18 va k.o. contro il Genoa di Gennaro Ruotolo, per via della rete del 28’ della ripresa di Dimitrijevic. Rossoblu vittoriosi nonostante una partita giocata in inferiorit ...