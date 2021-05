Francesca Fioretti | la vedova di Astori torna a parlare del marito

(Di sabato 8 maggio 2021)è da qualche giorno in libreria con Io sono più amore: ha messo nero su bianco le sensazioni provate(foto Instagram)“A Vittoria, nostra figlia“, è questa la dedica del libro di. La compagna dell’ex capitano della Fiorentina, scomparso improvvisamente a causa di un malore nel marzo 2018 a Udine, ha pubblicato Io sono più amore. Un canto di forza, dolore, rinascita. L’annuncio è stato dato dalla donna qualche giorno fa sul suo profilo Instagram, dando ai follower anche un estratto. “Sei ferma nell’amore, quando dentro e attorno senti lui, e dentro e attorno senti il dolore e non pensi a fuggire, non pensi a ribellarti” ha scritto nel lungo post con tante altre parti del libro.si ...

"Io sono amore. Un canto di forza, dolore e rinascita" è il titolo del libro scritto da, vedova di Davide Astori . La giovane madre della piccola Vittoria , nata dalla relazione con il capitano della Fiorentina, ha raccontato di aver deciso di scrivere questo libro "...è bellissima sul set . Posa per uno shooting in Romagna , come confida lei stessa nelle sue IG Stories, davanti all'obiettivo di Marco Onofri. L'attrice e modella 35enne sorride, è ...Francesca Fioretti è da qualche giorno in libreria con Io sono più amore: ha messo nero su bianco le sensazioni provate ...