Fiorentina-Lazio | Vlahovic | “Orgogliosi della vittoria Paragone con Immobile? Rispondo così”

(Di sabato 8 maggio 2021) Le dichiarazioni dell'attaccante, Dusan, dopo la doppietta che ha regalato il successo contro la. A margine del 2-0 del Franchi contro la, l'attaccante serbo, Dusan, ha parlato nel corso del post-gara, ai microfoni di DAZN per analizzare l'importantissimain chiave salvezzacompagine viola, contro la formazione biancoceleste di Simone Inzaghi. Dopo il ko di questa sera, lavede allontanarsi il sogno Champions League. Di seguito le dichiarazioni del numero 9 viola."Abbiamo dimostrato quanto fosse importante questa partita per noi: è uscito fuori tutto ciò che tenevamo dentro, siamo contenti e...

Una vittoria che vale una salvezza: lasfata il tabù, una delle squadre contro cui ha il peggior trend nelle partite in casa, e mette un'ipoteca sulla permanenza in Serie A, ormai solamente una questione di aritmetica. ...2 - 0 Reina 6 : Due buone parate su Vlahovic e Castrovilli, sui gol non ha colpe Marusic 6 : Velocità e intensità, protagonista di una chiusura meravigliosa su Vlahovic nel primo ...Uno stop che compromette le speranze di Champions League a Firenze: Simone Inzaghi commenta così la sconfitta contro la Fiorentina a DAZN nel postpartita. Con la tua autorizzazione noi e i nostri forn ...Le parole di Rocco Commisso al termine di Fiorentina-Lazio. Le dichiarazioni del numero uno viola su Vlahovic e Iachini ...