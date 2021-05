Famiglia: Sala, 'da Tajani sciocca semplificazione, realtà è molto complessa' (Di sabato 8 maggio 2021) Milano, 8 mag.(Adnkronos) - "Le parole di Tajani, senza mancare di rispetto, mi sembrano una sciocca semplificazione, perché la realtà è molto diversa". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'iniziativa di ripulitura dei muri delle case popolari gestite da Mm, nel quartiere di Quarto Oggiaro, a Milano. Il sindaco porta ad esempio il suo caso: "Io -dice- ho avuto una vita meravigliosa, ma con i litri di chemioterapia che ho fatto quando ero fertile, ho perso l'opportunità di avere figli. E per questo devo sentirmi meno di Tajani? Non credo". Questo, aggiunge, "spiega quanto possa essere complessa la realtà di oggi, ogni semplificazione è sbagliata". "Ci sono tanti casi -sottolinea ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Milano, 8 mag.(Adnkronos) - "Le parole di, senza mancare di rispetto, mi sembrano una, perché ladiversa". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe, a margine dell'iniziativa di ripulitura dei muri delle case popolari gestite da Mm, nel quartiere di Quarto Oggiaro, a Milano. Il sindaco porta ad esempio il suo caso: "Io -dice- ho avuto una vita meravigliosa, ma con i litri di chemioterapia che ho fatto quando ero fertile, ho perso l'opportunità di avere figli. E per questo devo sentirmi meno di? Non credo". Questo, aggiunge, "spiega quanto possa essereladi oggi, ogniè sbagliata". "Ci sono tanti casi -sottolinea ...

