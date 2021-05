F1, la classifica dei piloti con più pole-position. Hamilton tocca quota 100! (Di sabato 8 maggio 2021) Lewis Hamilton scrive una pagina di storia: pole-position n.100 in carriera in F1 e tripla cifra che nessuno mai avrebbe potuto immaginare. Sul circuito del Montmeló (Spagna), teatro del quarto round del Mondiale 2021, Lewis era chiamato all’ennesima sfida della sua carriera. Nella Q2 l’olandese della Red Bull Max Verstappen ha mostrato i muscoli ed era pronto a candidarsi per la p.1 e a rovinare la festa a Sir Lewis. Serviva la risposta del campione e puntualmente è arrivata, con grinta e determinazione: l’asfalto iberico è stato divorato dalla sua W12 e il riscontro è stato quello del “centello”. Di acqua ne è passata sotto i ponti da quando a bordo della MP4-22 della McLaren un Hamilton esordiente in F1 pose la sua prima firma a Montreal (Canada) nel 2007. Da quel momento sono arrivati sette titoli mondiali, 97 ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) Lewisscrive una pagina di storia:n.100 in carriera in F1 e tripla cifra che nessuno mai avrebbe potuto immaginare. Sul circuito del Montmeló (Spagna), teatro del quarto round del Mondiale 2021, Lewis era chiamato all’ennesima sfida della sua carriera. Nella Q2 l’olandese della Red Bull Max Verstappen ha mostrato i muscoli ed era pronto a candidarsi per la p.1 e a rovinare la festa a Sir Lewis. Serviva la risposta del campione e puntualmente è arrivata, con grinta e determinazione: l’asfalto iberico è stato divorato dalla sua W12 e il riscontro è stato quello del “centello”. Di acqua ne è passata sotto i ponti da quando a bordo della MP4-22 della McLaren unesordiente in F1 pose la sua prima firma a Montreal (Canada) nel 2007. Da quel momento sono arrivati sette titoli mondiali, 97 ...

