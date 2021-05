È morto Bo | il cane di Obama | vero amico e compagno fedele

(Di sabato 8 maggio 2021) Barackha annunciato su Twitter la morte delBo, uno dei suoi due portoghesi d’acqua, scrivendo che la famiglia “ha perso une un”. “Per oltre un decennio Bo è stata una presenza costante e gentile nelle nostre vite, felice di vederci nei nostri giorni buoni, nei nostri giorni cattivi e in tutti gli altri giorni”, afferma postando una foto di sé mentre corre alla Casa Bianca con il quadrupede accanto. “Ha sopportato tutto il trambusto che comporta stare alla Casa Bianca, aveva un gran latrato ma non mordeva, amava saltare in piscina d’estate, era imperturbabile con i bambini, viveva per gli avanzi intorno al tavolo da pranzo e aveva un pelo fantastico”, ricorda. “Era esattamente quello di cui avevamo bisogno ed è stato più di quello che ci ...

Durante la campagna elettorale, il candidato dem aveva promesso alle figlie Sasha e Maila che avrebbero preso un cane dopo il voto, a prescindere dall'esito. Nel 2013 gli Obama accolsero un altro cane. "Oggi la nostra famiglia ha perso un vero amico e un compagno fedele". Con queste parole l'ex presidente americano Barack Obama ha salutato con un post su Twitter il suo cane Bo, adottato da Barack e Michelle nell'aprile del 2009 per far felici le figlie Malia e Sasha. "Per più di un decennio - scrive Obama - Bo è stato una costante e gentile presenza nella nostra vita."