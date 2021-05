Advertising

LaStampa : Draghi al vertice Ue: “Accelerare con le vaccinazioni e aumentare la produzione” - news_mondo_h24 : Draghi, “Accelerare con vaccinazioni”. Nuovo contratto Ue-Pfizer - Marilenapas : RT @Agenzia_Dire: #Vaccino, #Draghi alla #Ue: “Accelerare somministrazioni e aumentare produzione”. - Costanz00242134 : RT @GeMa7799: “Salvini? Deve andarsene lui…”. La manovra di Letta per tornare al Conte 2: il retroscena. La mission del Pd è “accelerare”… - Elisabettaphil : RT @Radio1Rai: #SummitPorto Tra poco più di un’ora l’intervento di #Draghi. “In Europa occorre accelerare vaccinazioni e produzione” questa… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Accelerare

Tiscali.it

Il premier Mariochiede all'Europa di aumentare la produzione perla campagna di ..."In Europa dobbiamo continuare adle vaccinazioni con trasparenza e in sicurezza aumentando la produzione ". E' la linea che il premier Marioha assunto nel suo primo vertice Ue in presenza a Oporto dedicato ai temi ...E' la linea che il premier Mario Draghi ha assunto nel suo primo vertice Ue in presenza a Oporto dedicato ai dedicato ai temi sociali. Promuovere una più forte parità di genere, l'occupazione giovanil ..."In Europa dobbiamo continuare ad accelerare le vaccinazioni con trasparenza e in sicurezza aumentando la produzione ". E' la linea che il premier Mario ...