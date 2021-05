DIRETTA Giro d’Italia 2021, prima tappa LIVE: tra poco Nibali e Moscon. Castroviejo in testa (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE STARTLIST E ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 15.02 Al momento sono due gli italiani nella top10: 4° De Marchi, 8° Battistella. 15.01 Samuele Battistella (Astana) disputa un’ottima cronometro ed è ottavo a 5?48 da Castroviejo! Abbiamo veramente bisogno di forze fresche, speriamo nei giovani! 14.59 Alle 15.21 toccherà poi a Gianni Moscon. 14.58 Ci avviciniamo alla partenza di Vincenzo Nibali alle ore 15.15. 14.57 Sinora tra gli uomini di classifica ha ben figurato lo spagnolo Pello Bilbao, che paga 10? dal connazionale Castroviejo. 14? invece il gap dell’olandese Mollema. 14.56 Samuele Battistella (Astana), campione del mondo U23 nel 2019, transita all’intermedio con 6? di ritardo. 14.55 La classifica parziale: 1 Castroviejo ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASTARTLIST E ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 15.02 Al momento sono due gli italiani nella top10: 4° De Marchi, 8° Battistella. 15.01 Samuele Battistella (Astana) disputa un’ottima cronometro ed è ottavo a 5?48 da! Abbiamo veramente bisogno di forze fresche, speriamo nei giovani! 14.59 Alle 15.21 toccherà poi a Gianni. 14.58 Ci avviciniamo alla partenza di Vincenzoalle ore 15.15. 14.57 Sinora tra gli uomini di classifica ha ben figurato lo spagnolo Pello Bilbao, che paga 10? dal connazionale. 14? invece il gap dell’olandese Mollema. 14.56 Samuele Battistella (Astana), campione del mondo U23 nel 2019, transita all’intermedio con 6? di ritardo. 14.55 La classifica parziale: 1...

Advertising

Raiofficialnews : ?????Per la prima volta il @giroditalia, dalla prima all’ultima pedalata, sulle reti #Rai. Fino al 30 maggio, le int… - freecellxp : RT @RaiPlay: ???? Ci siamo! L'edizione n°104 è ai nastri di partenza. Non perdere la diretta del #Giro: ?? ?? Live streaming su RaiPlay ? ht… - infoitsport : Giro d’Italia 2021: le tappe, dove seguirla in diretta e i favoriti - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia 2021 prima tappa LIVE: davanti all’arrivo Victor Campenaerts - #DIRETTA #d’Italia #prima… - IRENEC67 : @f_pancani Bentornato. purtroppo manca Martinello ma quasi tutti al loro posto. Qualcuno da salvare c e ma so stat… -