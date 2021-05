De Luca: 'Non basta dire apriamo tutto, va garantita la sicurezza' (Di sabato 8 maggio 2021) L'aumento dei contagi sembra essersi fermato in Campania, con la conferma della zona gialla, e le isole puntano a diventare Covid - free per far ripartire il turismo. direttamente da Capri per un ... Leggi su globalist (Di sabato 8 maggio 2021) L'aumento dei contagi sembra essersi fermato in Campania, con la conferma della zona gialla, e le isole puntano a diventare Covid - free per far ripartire il turismo.ttamente da Capri per un ...

Advertising

fattoquotidiano : De Luca: “Fedez? Non so cosa abbia fatto o detto ma Dio lo benedica. Se è contro la Lega, è un benemerito” - borghi_claudio : @ross27767 @luca_carioli Ma infatti l'errore non è nella presenza di un sussidio, specialmente in una situazione or… - borghi_claudio : @ross27767 @luca_carioli E comunque in presenza di una situazione di disoccupazione alta ma non estrema come era ne… - lumberjack2303 : @Giulia62342915 @amicii_news Ale è l'ultimo che può dire queste cose amo! Non l'avrebbe consolata così affettuosame… - Luca_Rollando_ : RT @intuslegens: Mentre voi vi godete la zona gialla del cazzo, c'è un ragazzo rinchiuso in psichiatria contro la sua volontà perché non me… -