Coppia italiana bloccata in India, stasera il rientro a Pisa con un volo sanitario (Di sabato 8 maggio 2021) Atterrerà stasera, all'aeroporto di Pisa, alle ore 20.45 il volo sanitario organizzato per riportare in Italia la Coppia di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, bloccata da oltre una settimana a New Delhi, insieme alla bambina adottata in India. La Coppia era trattenuta nel Paese perchè la donna, Simonetta Filippini, è risultata positiva al tampone Covid (LIVEBLOG - I NUMERI) per rientrare in Italia. A spiegarlo è l'avvocata Elena Rondelli che assiste da Prato la famiglia e che ha ricevuto il piano volo e l'ultima autorizzazione necessaria da parte del ministero della Salute italiano per fare entrare la signora in Italia, nonostante sia ancora positiva. Leggi su tg24.sky (Di sabato 8 maggio 2021) Atterrerà, all'aeroporto di, alle ore 20.45 ilorganizzato per riportare in Italia ladi Campi Bisenzio, in provincia di Firenze,da oltre una settimana a New Delhi, insieme alla bambina adottata in. Laera trattenuta nel Paese perchè la donna, Simonetta Filippini, è risultata positiva al tampone Covid (LIVEBLOG - I NUMERI) per rientrare in Italia. A spiegarlo è l'avvocata Elena Rondelli che assiste da Prato la famiglia e che ha ricevuto il pianoe l'ultima autorizzazione necessaria da parte del ministero della Salute italiano per fare entrare la signora in Italia, nonostante sia ancora positiva.

Advertising

SkyTG24 : Con la sua Sandra formava la coppia indimenticabile della televisione italiana. Nasceva oggi #RaimondoVianello - SirDistruggere : Leggo commenti vergognosi anche su quella coppia che è andata in India per adottare una bambina e che ora è rimasta… - erasmo401 : Famiglia, Sala: «Da Tajani sciocca semplificazione, la realtà è molto complessa» - occhio_notizie : È atteso per stasera il rientro della coppia italiana bloccata da oltre una settimana a New Delhi, insieme alla bam… - controradio : Coppia bloccata in India: arrivo previsto alle 20.45 a Pisa - -