Centinaia di persone davanti alla Torteria ribelle di Chivasso. Multe per 66.000 euro (Di sabato 8 maggio 2021) La solidarietà di no mask, no vax e negazionisti del Covid al locale che organizzava gli aperitivi disobbedienti durante la zona rossa. Tra di loro anche un consigliere comunale Leggi su lastampa (Di sabato 8 maggio 2021) La solidarietà di no mask, no vax e negazionisti del Covid al locale che organizzava gli aperitivi disobbedienti durante la zona rossa. Tra di loro anche un consigliere comunale

Advertising

poliziadistato : #9maggio #pernodimenticare le vittime del #terrorismo Nella data simbolo dell'uccisione di #AldoMoro, ricordiamo l… - askomartin : COLOMBIA: Situazione ormai fuori controllo dove da giorni migliaia di persone sono per le strade delle principali c… - Tg3web : Centinaia di persone sono scese in piazza a Prato per chiedere più sicurezza sui posti di lavoro e per esprimere af… - PaolaMELIShard : RT @francescatotolo: Centinaia di persone per sostenere la signora Rosanna della #Torteria di #Chivasso. - FI_Toscana : RT @poliziadistato: #9maggio #pernodimenticare le vittime del #terrorismo Nella data simbolo dell'uccisione di #AldoMoro, ricordiamo le ce… -