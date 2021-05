Caso Csm | oggi l' interrogatorio del pm di milano Paolo Storari

(Di sabato 8 maggio 2021) Indagato per rivelazione del segreto d'ufficio per avere consegnato all'ex consigliere del Csm, Piercamillo Davigo, i verbali secretati resi dall'avvocato Piero Amara

Indagato per rivelazione del segreto d'ufficio per avere consegnato all'ex consigliere del, Piercamillo Davigo, i verbali secretati resi dall'avvocato Piero AmaraCi incontrammo nello studio di Davigo al. Davigo mi disse semplicemente che sul dottor Ardita si stava adombrando un sospetto assai grave, e cioè che fosse in qualche modo organico a una loggia ...Davigo nella bufera per i verbali segreti. La smentita del vicepresidente del Csm David Ermini: "È falso che io abbia ricevuto informative, rapporti o note scritte" ...Potere, politica, affari: storia segreta della magistratura italiana. Davigo parla della questione, informalmente a quanto sembra, con il vicepresidente del Csm, David Ermini. Ma non si limita a quest ...