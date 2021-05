Calcio, Serie A: il Napoli passa largamente in casa dello Spezia. Udinese e Bologna pareggiano (Di sabato 8 maggio 2021) Si sono conclusi da pochi minuti i primi due anticipi relativi al programma della 35esima giornata della Serie A 2020/2021: andiamo a vedere come sono andate le cose sui campi. Spezia-Napoli 1-4 Al “Picco” non c’è partita: gli uomini di Gattuso si impongono nettamente mettendo le cose in chiaro da subito. Nel primo tempo un gol di Zieli?ski e la doppietta di Osimhen fanno volare i partenopei che nella ripresa gestiscono il triplo vantaggio subendo il gol di Piccoli e rispondendo con la firma di Lozano (convalidata dal VAR). I campani mettono a referto una nuova vittoria che li fa ripiombare in piena zona Champions in attesa del big match di domani sera fra Juventus e Milan. Udinese-Bologna 1-1 Nella sfida tra i friulani e gli emiliani, alla Dacia Arena, si verifica il più classico dei botta. I padroni ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) Si sono conclusi da pochi minuti i primi due anticipi relativi al programma della 35esima giornata dellaA 2020/2021: andiamo a vedere come sono andate le cose sui campi.1-4 Al “Picco” non c’è partita: gli uomini di Gattuso si impongono nettamente mettendo le cose in chiaro da subito. Nel primo tempo un gol di Zieli?ski e la doppietta di Osimhen fanno volare i partenopei che nella ripresa gestiscono il triplo vantaggio subendo il gol di Piccoli e rispondendo con la firma di Lozano (convalidata dal VAR). I campani mettono a referto una nuova vittoria che li fa ripiombare in piena zona Champions in attesa del big match di domani sera fra Juventus e Milan.1-1 Nella sfida tra i friulani e gli emiliani, alla Dacia Arena, si verifica il più classico dei botta. I padroni ...

Advertising

Gazzetta_it : Lukaku: 'Conte resta. Ibra vuol vincere per sé, io e CR7 per la squadra' @Inter - Gazzetta_it : #Inter, scudetto e austerity. #Zhang dà la parola chiave: risparmiare - SkySport : Inter, il piano di Zhang: chiederà un taglio dei costi a tutti - Salvato95551627 : RT @napolimagazine: SERIE A - Udinese-Bologna 1-1, Orsolini risponde a De Paul - estornudoauto : RT @Gazzetta_it: Assembramento a San Siro: in 3.000 fanno festa all'#Inter #scudetto -