Calcio | Bundesliga | Bayern Monaco campione per la 9a stagione di fila**

(Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) – Ilvince la nonaconsecutiva, 31 in totale i successi, con Flick che lascia i bavaresi dadi Germania. Decisiva la sconfitta del Lipsia 3-2 in casa del Borussia Dortmund nel match delle 15.30 che ha reso una formalità la sfida delle 18.30 tra ile il Borussia Monchengladbach. Adesso ilsi trova con sette punti di vantaggio quando mancano due giornate ancora da disputare. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

DORTMUND (GERMANIA) - Grazie alla vittoria del Borussia Dortmund sul Lipsia, il Bayern Monaco si aggiudica lo scudetto con due gare di anticipo sulla fine della stagione. La squadra di Nagelsmann