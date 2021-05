Cadavere carbonizzato ritrovato in un campo, giallo alle porte di Torino (Di sabato 8 maggio 2021) Un Cadavere carbonizzato è stato trovato a Stupinigi, in provincia di Torino. Indagano gli inquirenti. STUPINIGI (Torino) – E’ giallo a Stupinigi, cittadina alle porte di Torino, dove nel pomeriggio di sabato 8 maggio è stato trovato un Cadavere completamente carbonizzato in un campo. Dalle prime informazioni, riportate dal Corriere della Sera, vicino al corpo senza vita c’erano una bicicletta e un telefono cellulare molto probabilmente appartenente all’uomo. La Procura ha immediatamente aperto un’indagine per accertare la dinamica di quanto successo e risalire all’identità della vittima. Nessuna ipotesi è esclusa e nelle prossime ore saranno effettuati tutti gli approfondimenti ... Leggi su newsmondo (Di sabato 8 maggio 2021) Unè stato trovato a Stupinigi, in provincia di. Indagano gli inquirenti. STUPINIGI () – E’a Stupinigi, cittadinadi, dove nel pomeriggio di sabato 8 maggio è stato trovato uncompletamentein un. Dprime informazioni, riportate dal Corriere della Sera, vicino al corpo senza vita c’erano una bicicletta e un telefono cellulare molto probabilmente appartenente all’uomo. La Procura ha immediatamente aperto un’indagine per accertare la dinamica di quanto successo e risalire all’identità della vittima. Nessuna ipotesi è esclusa e nelle prossime ore saranno effettuati tutti gli approfondimenti ...

