Bollettino covid | i dati di sabato 8 maggio | 44 casi a Lecco

(Di sabato 8 maggio 2021) Pandemia da Coronavirus: sono 52.497 i tamponi effettuati oggi in Lombardia, per nuovi 1.584 nuovi positivi con un rapporto in continuo calo, pari al 3,02%. Diminuiscono ancora i ricoverati nelle ...

I dati della Regione Sono 1.584 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo ildi oggi, 8 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 43 morti. Da inizio pandemia sono state 33.149 le vittime nella Regione. Sostanzialmente stabile il numero dei ricoverati in ...Coronavirus: il raffronto con i dati di ieri, giovedì 6 maggio Per quanto riguarda la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore i nuovi contagi da- 19 sono 44. Da inizio ...Emanato il bollettino aggiornato sul Coronavirus in Italia, oggi sono 10176 i nuovi positivi e 224 i deceduti. Sono 10.176 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Italia nel ...Dati preoccupanti se si pensa che siamo in piena pandemia, con un'ingente perdita di posti di lavoro e svariate aziende in cassa integrazione ...