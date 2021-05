Bambino cade in una buca per l’areazione a Vittorio Veneto: soccorso con l’eliambulanza, non è in pericolo di vita (Di sabato 8 maggio 2021) Un Bambino di Vittorio Veneto venerdì pomeriggio alle 18.30 è caduto in una bocca di lupo, l’apertura di aerazione per locali interrati, profonda sette metri lasciata scoperta. Il piccolo trasportato all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso è ancora ricoverato ma non è in pericolo di vita, nonostante nell’impatto abbia riportato molteplici traumi. Il primo ad intervenire è stato il padre della vittima che si è calato all’interno delle grate, sebbene per estrarre il bimbo sia stato necessario attendere l’intervento dei vigili del fuoco che hanno poi allarmato l’eliambulanza per il trasporto d’urgenza a Treviso. Secondo quanto ricostruito da Fanpage.it il Bambino era impegnato a giocare con dei suoi amici all’interno del parco, fin quando è caduto all’interno della bocca che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Undivenerdì pomeriggio alle 18.30 è caduto in una bocca di lupo, l’apertura di aerazione per locali interrati, profonda sette metri lasciata scoperta. Il piccolo trasportato all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso è ancora ricoverato ma non è indi, nonostante nell’impatto abbia riportato molteplici traumi. Il primo ad intervenire è stato il padre della vittima che si è calato all’interno delle grate, sebbene per estrarre il bimbo sia stato necessario attendere l’intervento dei vigili del fuoco che hanno poi allarmatoper il trasporto d’urgenza a Treviso. Secondo quanto ricostruito da Fanpage.it ilera impegnato a giocare con dei suoi amici all’interno del parco, fin quando è caduto all’interno della bocca che ...

