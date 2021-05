Verbali, Davigo e Storari non seguirono le procedure indicate dal Csm (Di venerdì 7 maggio 2021) Il pm Paolo Storari e l’ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo non avrebbero seguito la procedura prevista dalla famosa circolare del 1994 tirata in ballo dai due per giustificare il passaggio di Verbali secretati dell’ex avvocato esterno dell’Eni Piero Amara dalle mani del primo a quelle del secondo. A dirlo un’autorevolissima voce della magistratura, che preferisce rimanere anonima, ma che non si sottrae dall’analisi di una vicenda che, nelle ultime settimane, sta terremotando nuovamente il Csm. Da un lato, spiega la fonte, l’idea di un’inerzia volontaria da parte della procura, che secondo quanto affermato da Storari avrebbe ritardato l’iscrizione sul registro degli indagati degli appartenenti alla presunta loggia “Ungheria”, non sarebbe convincente. I Verbali, ricordiamo, sono stati ... Leggi su cityroma (Di venerdì 7 maggio 2021) Il pm Paoloe l’ex consigliere del Csm Piercamillonon avrebbero seguito la procedura prevista dalla famosa circolare del 1994 tirata in ballo dai due per giustificare il passaggio disecretati dell’ex avvocato esterno dell’Eni Piero Amara dalle mani del primo a quelle del secondo. A dirlo un’autorevolissima voce della magistratura, che preferisce rimanere anonima, ma che non si sottrae dall’analisi di una vicenda che, nelle ultime settimane, sta terremotando nuovamente il Csm. Da un lato, spiega la fonte, l’idea di un’inerzia volontaria da parte della procura, che secondo quanto affermato daavrebbe ritardato l’iscrizione sul registro degli indagati degli appartenenti alla presunta loggia “Ungheria”, non sarebbe convincente. I, ricordiamo, sono stati ...

Advertising

fattoquotidiano : Ha agito nell’ambito delle sue funzioni di consigliere del Csm, non c’è stata dunque alcuna violazione né una rivel… - fattoquotidiano : Davigo: “I verbali di Amara? Vie formali impossibili da seguire perché avrebbero comportato il disvelamento di tutt… - ilriformista : Sullo scandalo #loggiaUngheria si muovono 3 procure: indagato #Storari, oggi #Davigo sarà ascoltato dai pm di Roma - Michele_Arnese : Nei verbali Amara, tra i componenti dell'ipotetico gruppo in grado di condizionare i poteri dello Stato compariva n… - Darktiv : RT @fattoquotidiano: LA VERSIONE DI DAVIGO L’ex consigliere davanti ai magistrati di Roma: “Storari mi diede il plico, per email o pen driv… -