Vendevano cannabis illegalmente sui social | 4 persone denunciate

Ultime Notizie dalla rete : Vendevano cannabis

L'Unione Sarda

L'azienda in questione, oltre a coltivare la canapa per fini florovivaistici, commercializzava on - line e tramite distributori automatici anche l'inflorescenza pura disativa ed altri suoi ...lasativa sui social network organizzando per i clienti anche delle aste, ma violando la legge. Lo hanno scoperto i militari delle Fiamme gialle di Cagliari che negli ultimi giorni ...Sequestrati 67 chili di marijuana e denunciate quattro persone. E’ il bilancio di tre distinti interventi della Guardia di Finanza di Cagliari. In un caso i Finanzieri hanno intercettato con le unità ...Vendevano la cannabis sativa sui social network organizzando per i clienti anche delle aste, ma violando la legge. Lo hanno scoperto i militari delle Fiamme gialle di Cagliari che negli ultimi giorni ...