Twitter attiva Tip Jar | monetizzare un profilo non è mai stato così facile

(Di venerdì 7 maggio 2021)presenta Tip Jar, la funzionalità che permette di inviare e ricevere denaro direttamente dalla piattaforma di microblogging, grazie a una nuova icona accanto aldel creatore.introduce Tip Jar, la feature per inviare pagamenti immediati (Photo by Brett Jordan on Unsplash)Un barattolo delle mance sempre a portata di mano nel vostro. Se siete dei creatori di contenuti, il social network di Jack Dorsey vi mette a disposizione una nuova funzionalità perimmediatamente i vostri sforzi. Si chiama Tip Jar e rende istantaneo lo scambio di denaro tramite diversi wallet elettronici associati al vostroe alla vostra attività. In parole povere, chi apprezza il vostro lavoro potrà dimostrarvelo subito ...

Advertising

Inter : ?? | APPUNTAMENTO SI RITROVANO I CAMPIONI D’ITALIA Live alle ore 21.00 dagli studi di @Inter_TV ad Appiano Gentile… - capuanogio : Il calcio inglese riscopre il problema del calcio sotto attacco da parte dei tifosi solo pochi giorni dopo averli l… - QuiMediaset_it : Ultimo appuntamento record per #FelicissimaSera. Lo show di #PioeAmedeo si conferma leader assoluto della serata: 4… - trav_trans : Vieni a trovarmi nella più bella e attiva chat TELEGRAM per trav trans ed amatori con chat regionali :… - MicrosystemWeb : Abbonamenti Assistenza remota. Attiva uno dei nostri abbonamenti di assistenza remota, comodi, sicuri e sempre disp… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter attiva

Computer Magazine

...giudice speciale del format di talenti e a quanto pare è contenta d'essere ancora una parte...Facebook Like this: Like Loading......7 giorni su 7 presso il Centro Commerciale 'La Fabbrica' dalle ore 8.30 alle ore 18.30. ...qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su(...La funzionalità consente al momento a creatori, giornalisti, esperti e no profit di ricevere supporto economico per l'attività svolta sul social.Twitter ha annunciato l'arrivo della nuova modalità di visualizzazione delle immagini che evita che queste vengano tagliate nel formato 16:9. Non una novità eclatante ma permetterà al social di rimane ...