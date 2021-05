Traffico Roma del 07-05-2021 ore 19:30 (Di venerdì 7 maggio 2021) Luceverde Roma Buonasera da trovati a questo appuntamento da Simona Cerchiara a causa di un incidente code sulla tangenziale est tra viale Castrense è il bivio per la A24 incidente appena dopo l’uscita per Scalo San Lorenzo effetto di questo incidente i disagi quasi tutta la zona di San Giovanni code e Traffico intenso nella zona di Piazza Lodi e di Piazza dei Re di Roma anche nelle vicinanze disagi e Traffico Ci riferiamo alla via Tuscolana coda in uscita da Roma tra Piazza Arti e Arco di Travertino sulla via Tiburtina incidente ripercussioni nella zona di Settecamini altri incidenti in via Acaia e al largo dei Colli Albani possibili disagi intanto sul raccordo coda per Traffico in interna tra la Bufalotta e la Tiburtina in precedenza un incidente per i dettagli di questa e di altre ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 maggio 2021) LuceverdeBuonasera da trovati a questo appuntamento da Simona Cerchiara a causa di un incidente code sulla tangenziale est tra viale Castrense è il bivio per la A24 incidente appena dopo l’uscita per Scalo San Lorenzo effetto di questo incidente i disagi quasi tutta la zona di San Giovanni code eintenso nella zona di Piazza Lodi e di Piazza dei Re dianche nelle vicinanze disagi eCi riferiamo alla via Tuscolana coda in uscita datra Piazza Arti e Arco di Travertino sulla via Tiburtina incidente ripercussioni nella zona di Settecamini altri incidenti in via Acaia e al largo dei Colli Albani possibili disagi intanto sul raccordo coda perin interna tra la Bufalotta e la Tiburtina in precedenza un incidente per i dettagli di questa e di altre ...

