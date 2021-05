Summit Porto, ok a obiettivi sociali ma non vincolanti (Di venerdì 7 maggio 2021) I leader Ue, nel Summit sociale di Porto, si impegnano a "mantenere le misure d'emergenza finché è necessario, promuovendo un approccio per facilitare la creazione di posti di lavoro", e chiedono che ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 7 maggio 2021) I leader Ue, nelsociale di, si impegnano a "mantenere le misure d'emergenza finché è necessario, promuovendo un approccio per facilitare la creazione di posti di lavoro", e chiedono che ...

Ultime Notizie dalla rete : Summit Porto Il summit di Porto e la sfida (im)possibile di realizzare riforme sociali europee Lavoro, inclusione e uguaglianza sono i temi principali al centro del Social Summit di Porto, l'incontro di due giorni fra i leader europei che dovrebbe partorire la politica sociale dell'UE del prossimo decennio. Oscurato mediaticamente dal dibattito sui brevetti dei vaccini ...

Draghi contro Big Pharma: 'Ricevuti enormi fondi, restituiscano a chi ha bisogno' A cena con gli altri leader europei nella prima giornata del summit di Porto - con Angela Merkel, l'olandese Mark Rutte e il maltese Robert Abella collegati in videoconferenza - Mario Draghi si ...

Draghi arriva al Porto Social Summit, l'accoglienza è in italiano: "Benvenuto" Porto, 07 maggio 2021 Il presidente del Consiglio Draghi arriva al Porto Social Summit, e viene accolto in italiano da Ana Mendes Godinho, ministra del Lavoro, della solidarietà e della Sicurezza soci ...

Vaccini, deroga brevetti: summit Ue boccia proposta Biden L'Unione europea è l'unica regione democratica del mondo che esporta su larga scala. Circa il 50% di quanto viene prodotto in Europa viene esportato verso circa 90 Paesi Nessuna deroga per brevetti ...

