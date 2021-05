Stranger Things 4: il nuovo trailer di Netflix (Di venerdì 7 maggio 2021) Stranger Things 4: sono passati quasi due anni dall’ultima stagione, quindi qualsiasi aggiornamento dello show fa impazzire i fan, anche se l’ultimo è puramente sconcertante. Stranger Things 4: Cosa è successo? Mercoledì sera (5 maggio) gli scrittori di Stranger Things hanno rilasciato un link a un video di YouTube su Twitter, insieme a una serie di emoji dell’orologio e un’emoji strabiliante. Il video Il video è di sette schermi televisivi disposti in cerchio con il rumore statico l’unico suono a parte la musica lirica inquietante che suona anche. Ogni schermo si accende uno alla volta, con immagini inquietanti casuali sul display. Diverse inquadrature di una stanza a tema arcobaleno appaiono più volte, così come pezzi caduti su una scacchiera, una palla da otto e quella ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 7 maggio 2021)4: sono passati quasi due anni dall’ultima stagione, quindi qualsiasi aggiornamento dello show fa impazzire i fan, anche se l’ultimo è puramente sconcertante.4: Cosa è successo? Mercoledì sera (5 maggio) gli scrittori dihanno rilasciato un link a un video di YouTube su Twitter, insieme a una serie di emoji dell’orologio e un’emoji strabiliante. Il video Il video è di sette schermi televisivi disposti in cerchio con il rumore statico l’unico suono a parte la musica lirica inquietante che suona anche. Ogni schermo si accende uno alla volta, con immagini inquietanti casuali sul display. Diverse inquadrature di una stanza a tema arcobaleno appaiono più volte, così come pezzi caduti su una scacchiera, una palla da otto e quella ...

