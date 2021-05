“Stiamo costruendo il programma e siamo presenti” Appendino rilancia a Torino i Cinque Stelle

Leggi su nuovasocieta

(Di venerdì 7 maggio 2021) “ilsul territorio e insieme a Conte e al nuovo Movimento che si stadefiniremo quella che sarà la road map per le amministrative. E’ chiaro che se avessimo avuto il Movimento nuovo gia’ definito, oggi probabilmente avremmo già il candidato sindaco, le due cose pero’ sono necessariamente correlate. Questo non significa essere fermi, significa esseresul territorio, cosa che abbiamo fatto per 5 anni, e dare risposte alla citta’”. Così, secondo l’ANSA, a margine della consegna da parte del Sermig della Lettera alla Coscienza, la sindaca diChiara, che questa sera parteciperà all’incontro deicittadini con i ...