“Share Love” | Malje | “È il racconto di un amore interrotto sul nascere a causa del lockdown”

(Di venerdì 7 maggio 2021) “Ho composto questa canzone per rispecchiare i tempi che stiamo vivendo. È come se fossimo sospesi nell’attesa di una ripartenza, un augurio per tutti quanti, affinché tutto possa scorrere nuovamente” Dal 30 aprile arriva in radio il singolo “” dinuovo estratto dall’album “Jewels” (OneEMusic/Believe), già disponibile negli store e sulle piattaforme digitali.ci ha gentilmente concesso un’intervista. “” è il tuo nuovo singolo, di che cosa si tratta? È ildi unsuldel. Mi sembra la giusta metafora per descrivere la sospensione che abbiamo vissuto tutti, ognuno a proprio modo, fino ad ora per oltre un ...

FIRENZE - È in radio il singolo "Share love" di Malje, nuovo estratto dall'album "JEWELS" (OneEMusic/Believe), già disponibile negli store e sulle ...