Serie B 2020/2021, Monza corsaro a Cosenza: Brocchi la vince con i cambi (Di venerdì 7 maggio 2021) Nel match valido per la trentasettesima giornata di Serie B 2020/2021, il Monza batte il Cosenza per 3-0 grazie alle reti di Balotelli, D’Errico e Diaw. Esattamente come accaduto contro la Salernitana pochi giorni fa, l’ex attaccante della Nazionale entra dalla panchina ed indirizza la gara con un gol. 10? dopo D’Errico ribadisce il vantaggio dei brianzoli, mentre Diaw chiude definitivamente i giochi a 2? dalla fine calando il tris. Vittoria importante per il Monza, che grazie ai tre punti nega la gioia della promozione in Serie A alla Salernitana e si regala un’ultima chance in vista dell’ultima giornata. Situazione delicata invece per il Cosenza, che all’ultima giornata andrà a giocarsi l’accesso ai play-out sul campo del Pordenone. RIVIVI IL LIVE ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) Nel match valido per la trentasettesima giornata di, ilbatte ilper 3-0 grazie alle reti di Balotelli, D’Errico e Diaw. Esattamente come accaduto contro la Salernitana pochi giorni fa, l’ex attaccante della Nazionale entra dalla panchina ed indirizza la gara con un gol. 10? dopo D’Errico ribadisce il vantaggio dei brianzoli, mentre Diaw chiude definitivamente i giochi a 2? dalla fine calando il tris. Vittoria importante per il, che grazie ai tre punti nega la gioia della promozione inA alla Salernitana e si regala un’ultima chance in vista dell’ultima giornata. Situazione delicata invece per il, che all’ultima giornata andrà a giocarsi l’accesso ai play-out sul campo del Pordenone. RIVIVI IL LIVE ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2020 Pagina ASGI sul patto europeo migrazione e asilo Il Patto europeo su migrazione e asilo è un documento programmatico pubblicato il 23 settembre 2020 con il quale la Commissione europea ha esposto le linee guida che orienteranno il suo lavoro in ...serie

Inter, Zhang chiede la riduzione dei costi. Bellinazzo: "Servirà un taglio del 20%" ... da sommare al rosso di 102,4 milioni col quale ha chiuso il bilancio della stagione 2019 - 2020 , ... spiega Bellinazzo, "con tutta una serie di fattori che possono far oscillare questa riduzione. ...

Salernitana - Empoli 1-0 LIVE - Serie B. La diretta della partita Virgilio Sport Udinese – Bologna: cronaca diretta live, risultato in tempo reale La partita Udinese - Bologna dell'8 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A ...

Vibo Valentia è la Capitale italiana del libro 2021 Il titolo di Capitale del libro è stato istituito nel 2020, con la legge 15/2020 per la promozione e ... «Avere attivato tutta una serie di collaborazioni nei territori ha fatto bene a quelle aree e ...

