Advertising

ManlioDS : Il VPM del #Kirghizistan Nuran Niyazaliev ha voluto aggiornarmi sugli scontri al confine col #Tagikistan. Ho espres… - MediasetTgcom24 : Gerusalemme, violenti scontri sulla Spianata delle Moschee: feriti #gerusalemme - news_mondo_h24 : Scontri sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme tra polizia e palestinesi - Dani65489209 : RT @LaStampa: Scontri a Gerusalemme, almeno 50 feriti sulla Spianata delle Moschee - messveneto : Scontri a Gerusalemme, almeno 50 feriti sulla Spianata delle Moschee: Gli agenti israeliani colpiti sono più di 10.… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontri sulla

Sono più di 50 i manifestanti palestinesi feriti nei violentiancora in corsoSpianata delle Moschee a Gerusalemme. Lo riferisce l'agenzia Wafa aggiungendo che 23 di questi sono stati portati in ospedale. Secondo i media gli agenti israeliani ...intorno al Monte del Tempio e vicino alla Porta di Damasco, feriti 53 palestinesi e 6 agenti Decine di palestinesi e sei agenti di polizia sono rimasti feriti negliscoppiatiSpianata delle Moschee a Gerusalemme: le immagini video degli incidenti hanno ripreso i manifestanti intenti a lanciare pietre, bottiglie, sedie contro la polizia, che ha ...La questione ora finisce sul tavolo del commissario del governo che cercherà di individuare gli elementi e trovare una mediazione. Nel frattempo prosegue lo stato di agitazione del personale contro l' ...Una grave escalation di tensioni nel corso delle ultime settimane ha portato allo scontro dal bilancio preoccupante di oggi: almeno 50 dimostranti feriti, di cui 23 sono stati portati in ospedale. I v ...