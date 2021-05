Sci alpino, subito un infortunio alla caviglia per Henrik Kristoffersen (Di venerdì 7 maggio 2021) Sfortuna nera. La stagione di Coppa del Mondo 2021-2022 di fatto comincia in questo periodo per tutti gli sciatori, che dopo un po’ di vacanza (forse), ripartono con la preparazione atletica prima di tornare sulla neve. Ebbene, l’inizio è davvero da dimenticare per il grande slalom-gigantista Henrik Kristoffersen. Il norvegese, infatti, 23 vittorie e 65 podi in Coppa del Mondo, un titolo iridato in gigante, si è fratturato l’astragalo della caviglia sinistra durante una sessione di motocross in Austria. Un infortunio che era occorso anche all’azzurra Elena Curtoni, nel 2017, e che aveva definito quell’osso “un osso ‘bastardo'”. Nel senso che poi è davvero complicata la riabilitazione. A dare la notizia è stato papà Lars, allenatore e manager del campione, che ha dichiarato ai media di casa come ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) Sfortuna nera. La stagione di Coppa del Mondo 2021-2022 di fatto comincia in questo periodo per tutti gli sciatori, che dopo un po’ di vacanza (forse), ripartono con la preparazione atletica prima di tornare sulla neve. Ebbene, l’inizio è davvero da dimenticare per il grande slalom-gigantista. Il norvegese, infatti, 23 vittorie e 65 podi in Coppa del Mondo, un titolo iridato in gigante, si è fratturato l’astragalo dellasinistra durante una sessione di motocross in Austria. Unche era occorso anche all’azzurra Elena Curtoni, nel 2017, e che aveva definito quell’osso “un osso ‘bastardo'”. Nel senso che poi è davvero complicata la riabilitazione. A dare la notizia è stato papà Lars, allenatore e manager del campione, che ha dichiarato ai media di casa come ...

