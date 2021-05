Salvini punge Fedez: “Vorrei incontrarlo ma lui preferisce fare i monologhi” (Di venerdì 7 maggio 2021) “Molti di coloro che parlano della legge Zan non l’hanno letta. Mi sarebbe piaciuto confrontarmi su questi temi, sui dettagli del testo, sulla libertà, sull’amore, sui diritti, con Fedez, che però preferisce il monologo e non ha ritenuto di farlo“, così il leader della Lega Matteo Salvini su Twitter commentando l’intervista rilasciata ieri a Porta a Porta. Il rapper ha liquidato brevemente la polemica, commentando le parole dell’ex Ministro tra le sue storie Instagram: “Le priorità del Paese”, ha scritto. Dopo l’esibizione al concerto del primo Maggio, in cui Fedez ha fatto i nomi dei leghisti che in passato si sono distinti per frasi omofobe e ha difeso il disegno di legge Zan contro l’omotransfobia, Salvini aveva già provocato il cantante invitandolo a “prendere un caffè”. Leggi anche: 1. Omofobia, ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 maggio 2021) “Molti di coloro che parlano della legge Zan non l’hanno letta. Mi sarebbe piaciuto confrontarmi su questi temi, sui dettagli del testo, sulla libertà, sull’amore, sui diritti, con, che peròil monologo e non ha ritenuto di farlo“, così il leader della Lega Matteosu Twitter commentando l’intervista rilasciata ieri a Porta a Porta. Il rapper ha liquidato brevemente la polemica, commentando le parole dell’ex Ministro tra le sue storie Instagram: “Le priorità del Paese”, ha scritto. Dopo l’esibizione al concerto del primo Maggio, in cuiha fatto i nomi dei leghisti che in passato si sono distinti per frasi omofobe e ha difeso il disegno di legge Zan contro l’omotransfobia,aveva già provocato il cantante invitandolo a “prendere un caffè”. Leggi anche: 1. Omofobia, ...

