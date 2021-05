Roma, la libraia di Tor Bella Monaca che boicotta il libro di Giorgia Meloni: “So’ scelte, io so’ indipendente” (Di venerdì 7 maggio 2021) Alessandra Laterza, che non è imparentata con la famiglia della casa editrice di Bari, è la libraia del quartiere Tor Bella Monaca di Roma che ha deciso di boicottare il libro “Io sono Giorgia. Le mie radici, le mie idee” di Giorgia Meloni, edito da Rizzoli. La libraia ha annunciato la sua decisione in un post Facebook: “Io sono una libraia e questo libro non lo vendo. So’ scelte, mejo pane e cipolla, che alimentare questo tipo di editoria. Alla lotta e al lavoro, il mio è indipendente!”. Il post di della proprietaria della libreria “Le Torri” contro la leader di Fratelli d’Italia in pochi minuti ha fatto il giro del web. “Sto avvisando i miei clienti ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 maggio 2021) Alessandra Laterza, che non è imparentata con la famiglia della casa editrice di Bari, è ladel quartiere Tordiche ha deciso dire il“Io sono. Le mie radici, le mie idee” di, edito da Rizzoli. Laha annunciato la sua decisione in un post Facebook: “Io sono unae questonon lo vendo. So’, mejo pane e cipolla, che alimentare questo tipo di editoria. Alla lotta e al lavoro, il mio è!”. Il post di della proprietaria della libreria “Le Torri” contro la leader di Fratelli d’Italia in pochi minuti ha fatto il giro del web. “Sto avvisando i miei clienti ...

