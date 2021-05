Questa critica della giornalista Busi al direttore del Tg1 è del 2010 (Di venerdì 7 maggio 2021) Il 6 maggio 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto della giornalista Maria Luisa Busi. L’immagine è accompagnata da questo testo, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «UN PLAUSO ALLA giornalista MARIA LUISA Busi: “Caro direttore ti chiedo di essere sollevata dalla mansione di conduttrice dell’edizione delle 20 del Tg1, essendosi determinata una situazione che non mi consente di svolgere questo compito senza pregiudizio per le mie convinzioni professionali. Questa è per me una scelta difficile, ma obbligata. Considero la linea editoriale una sorta di dirottamento, a causa del quale il Tg1 rischia di schiantarsi contro una definitiva perdita di credibilità. Dov’è il Paese reale? Dove sono i giovani, per la prima volta con un futuro peggiore dei padri? ... Leggi su facta.news (Di venerdì 7 maggio 2021) Il 6 maggio 2021 su Facebook è stata pubblicata una fotoMaria Luisa. L’immagine è accompagnata da questo testo, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «UN PLAUSO ALLAMARIA LUISA: “Caroti chiedo di essere sollevata dalla mansione di conduttrice dell’edizione delle 20 del Tg1, essendosi determinata una situazione che non mi consente di svolgere questo compito senza pregiudizio per le mie convinzioni professionali.è per me una scelta difficile, ma obbligata. Considero la linea editoriale una sorta di dirottamento, a causa del quale il Tg1 rischia di schiantarsi contro una definitiva perdita di credibilità. Dov’è il Paese reale? Dove sono i giovani, per la prima volta con un futuro peggiore dei padri? ...

Advertising

AnPi75069799 : @ilgiomba @Luna1992m Sono d’accordo. Ma se per fanatismo intendi chi magari fa una critica credo abbiamo due opinio… - Michele23272435 : @Paolo__Ferrara Aggiungo questa. Ora una critica costruttiva dovrebbe smentire le opere o dimostrare che le giunte… - Angelo77306451 : @MilkoSichinolfi Sallusti si limita a leggere il “titolo”tanto basta questa e’la capacita’critica di tanta destra “moderna” - kuviraazulas : @senfaspoiler No ma infatti da che pulpito viene questa critica verso mikasa, l'incoerenza delle persone non finisce mai di stupirmi - seriscary : @TinGirl91 Lecito e umano non condividere certe posizioni, l’importante è che la critica parta sempre dal rispetto.… -