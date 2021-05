“Quel bacio, ora si è scoperto tutto”. Akash Kumar e la vip, spunta un retroscena clamoroso (Di venerdì 7 maggio 2021) Pochi giorni fa è arrivato l’annuncio della fine della storia tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. Una storia che andava avanti tra alti e bassi da tempo, ma solo ora i due hanno deciso di comunicare a tutti che tra loro è finita, nonostante la convivenza fosse vicina. Eppure dopo poche ore il gossip si è nuovamente interessato di Antonella Fiordelisi. Infatti l’influencer è stata ‘beccata’ con Akask Kumar, ex naufrago dell’Isola dei famosi, a Milano mentre si scambiavano effusioni. I due si sono goduti una semplice passeggiata, con caffè e coccole. Poi all’improvviso si sono calati la mascherina per scambiarsi un bacio sulle labbra. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 ha pubblicato qualche giorno fa una storia nella quale ha dichiarato che se stesse insieme a una ragazza non avrebbe problemi ad annunciarlo e a farlo sapere. E sulla ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Pochi giorni fa è arrivato l’annuncio della fine della storia tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. Una storia che andava avanti tra alti e bassi da tempo, ma solo ora i due hanno deciso di comunicare a tutti che tra loro è finita, nonostante la convivenza fosse vicina. Eppure dopo poche ore il gossip si è nuovamente interessato di Antonella Fiordelisi. Infatti l’influencer è stata ‘beccata’ con Akask, ex naufrago dell’Isola dei famosi, a Milano mentre si scambiavano effusioni. I due si sono goduti una semplice passeggiata, con caffè e coccole. Poi all’improvviso si sono calati la mascherina per scambiarsi unsulle labbra. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 ha pubblicato qualche giorno fa una storia nella quale ha dichiarato che se stesse insieme a una ragazza non avrebbe problemi ad annunciarlo e a farlo sapere. E sulla ...

