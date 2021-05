Pochissimi utenti hanno concesso il tracking delle app su iOs 14.5

(Di venerdì 7 maggio 2021) (Foto: Apple)Solamente il 12% degliglobali cheaggiornato il proprio iPhone a iOs 14.5 ha acconsentito aldei dati personali da parteapplicazioni installate. Letto dall’angolazione opposta, ben l’88% di chi ha in tasca un melafonino ha effettuato il cosiddetto opt-out chiudendo la porta al tracciamento grazie alla nuova funzione introdotta con l’ultimo aggiornamento del sistema operativo Apple. Il dato è ancora più alto, 96%, sul solo territorio americano. Le percentuali arrivano da Flurry Analytics, la società di analisi dell’operatore statunitense Verizon che sin dal lancio a fine aprile ha monitorato l’andamento dell’apertura o chiusura deglialle app mobile che chiedono l’accesso al codice Idfa – Identifier for Advertiser – che raccoglie dati sulle attività per ...

