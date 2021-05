Perdite oltre il 30% del capitale. Mps nella black list Consob. Stretta sulla banca senese dall’autorità di vigilanza. Nonostante l’ultima trimestrale positiva (Di venerdì 7 maggio 2021) Nel giorno in cui Monte dei Paschi di Siena annuncia la chiusura del primo trimestre dell’anno con il miglior risultato operativo lordo (a 283 milioni di euro) e netto (a 203) degli ultimi tre anni con un utile di 119 milioni, la brutta notizia arriva dalla Consob che ha spostato dalla grey alla black list della Consob l’istituto di credito di Rocca Salimbeni. Tradotto, Mps dovrà comunicare mensilmente aggiornamenti sulla situazione di capitale e sulle misure – rafforzamento patrimoniale o aggregazione – a cui sta lavorando per mettersi in sicurezza. “Si precisa che tali informazioni, su richiesta della Consob, verranno diffuse mensilmente e contestualmente alla diffusione delle informazioni finanziarie periodiche previste dalla normativa regolamentare vigente”, ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 7 maggio 2021) Nel giorno in cui Monte dei Paschi di Siena annuncia la chiusura del primo trimestre dell’anno con il miglior risultato operativo lordo (a 283 milioni di euro) e netto (a 203) degli ultimi tre anni con un utile di 119 milioni, la brutta notizia arriva dallache ha spostato dalla grey alladellal’istituto di credito di Rocca Salimbeni. Tradotto, Mps dovrà comunicare mensilmente aggiornamentisituazione die sulle misure – rafforzamento patrimoniale o aggregazione – a cui sta lavorando per mettersi in sicurezza. “Si precisa che tali informazioni, su richiesta della, verranno diffuse mensilmente e contestualmente alla diffusione delle informazioni finanziarie periodiche previste dalla normativa regolamentare vigente”, ha ...

Advertising

AdriJuve64 : A partire dal 2019, il club ha già costruito 400 nuovi alloggi, e ha intenzione di portare avanti il piano nonostan… - giornaleradiofm : Acqua, perdite di rete in calo: Roma, 6 mag. - (Adnkronos) - No alla dispersione idrica. Oltre il 56% delle reti id… - fisco24_info : Acqua, perdite di rete in calo: No alla dispersione idrica. Oltre il 56% delle reti idriche gestite dal Gruppo Iren… - crisdimarco : #lariachetira #lariachetirala7 Quel signor Testa che si RIEMPIE LA BOCCA Con 180 miliardi. Alla gente frega un cazz… - francescofolgo1 : @AlessioBuzzanca Se lo hanno fatto vuol dire che faranno un aumento di capitale abbastanza grande da coprire le per… -