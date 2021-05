Pensioni anticipate dai 62 anni | le novità sulla ipotesi contributiva e lo stop dei sindacati

(Di venerdì 7 maggio 2021) Lecontinuano a restare un tema caldo per la politica. Negli scorsi giorni è emersa dal presidente Inps Pasquale Tridico l’di un doppio binario di uscita dal lavoro. L’idea è di concretizzare la flessibilità previdenziale per tutti a partire dai 62di età per la partedell’assegno, mentre la parte retributiva sarebbe corrisposta raggiunti i criteri ordinari. Per molti lavoratori questo significa che l’assegno pieno arriverebbe solo a partire dai 67di età, ovvero il limite anagrafico fissato dalla legge Fornero per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Una misura che permetterebbe comunque di garantire uno strumento di prepensionamento, anche se l’importo erogato rischia di risultare particolarmente basso....

Il presidente dell'Inps, Tridico, parla della doppia quota che potrebbe sostituire Quota 100 per andare in pensione anticipata ...