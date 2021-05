Palermo | buone notizie dall’infermeria | il calciatore positivo al Covid si è negativizzato

(Di venerdì 7 maggio 2021) Ilin isolamento per19 si è negativizzat0.Ilcomunica che il componente del Gruppo Squadra risultatonelle scorse settimane al virus Sars-Cov-2 si è sottoposto ieri ad un ulteriore tampone che ha evidenziato esito negativo. Ilsi sottoporrà agli esami per il rilascio dell'idoneità agonistica per il reintegro nel Gruppo Squadra.

