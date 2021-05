“Non è assolutamente vero”. Barbara D’Urso furiosa. Esplode la bufera su di lei ed è costretta a smentire tutto in diretta (Di venerdì 7 maggio 2021) Ultimo appuntamento della settimana con Barbara D’Urso. Nella giornata di venerdì 7 maggio è infatti andato in onda ‘Pomeriggio Cinque’ e la padrona di casa si è arrabbiata non poco per quello che è successo nei giorni scorsi. Ha voluto fare delle precisazioni, visto che a suo modo di dire alcune sue parole sono state decisamente cambiate o comunque interpretate in malo modo. Una polemica enorme è esplosa e quindi Carmelita ha voluto puntualizzare immediatamente tutto. A proposito della conduttrice, nelle scorse ore ‘Novella 2000’ ha sostenuto che faccia coppia con Francesco Zangrillo, che sarebbe presissimo da lei. C’è chi dice abbia proprio perso la testa e la stia corteggiando da mesi. Francesco Zangrillo, si legge ancora sul magazine, ha 48 anni, un matrimonio finito e 3 figli ormai quasi tutti grandi alle spalle. Assicuratore ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Ultimo appuntamento della settimana con. Nella giornata di venerdì 7 maggio è infatti andato in onda ‘Pomeriggio Cinque’ e la padrona di casa si è arrabbiata non poco per quello che è successo nei giorni scorsi. Ha voluto fare delle precisazioni, visto che a suo modo di dire alcune sue parole sono state decisamente cambiate o comunque interpretate in malo modo. Una polemica enorme è esplosa e quindi Carmelita ha voluto puntualizzare immediatamente. A proposito della conduttrice, nelle scorse ore ‘Novella 2000’ ha sostenuto che faccia coppia con Francesco Zangrillo, che sarebbe presissimo da lei. C’è chi dice abbia proprio perso la testa e la stia corteggiando da mesi. Francesco Zangrillo, si legge ancora sul magazine, ha 48 anni, un matrimonio finito e 3 figli ormai quasi tutti grandi alle spalle. Assicuratore ...

