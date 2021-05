MotoGP, GP Francia Le Mans 2021: orari e diretta tv delle qualifiche di sabato 15 maggio (Di venerdì 7 maggio 2021) Il programma completo della giornata di sabato 1 maggio al Gran Premio di Francia, valevole per il quinto appuntamento del Mondiale 2021 di MotoGP. Nella seconda giornata sul circuito di Le Mans è il momento delle prove libere 3, che scatteranno alle ore 9:55. Alle 13:30 al via le FP4, seguite dalle qualifiche alle ore 14:10. Tutto il Gran Premio di Francia sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP, oltre che in streaming su Dazn e Sky Go. Sportface.it seguirà la tre giorni a Le Mans con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento. Il programma di sabato 15 maggio Ore 9:55 – Prove libere 3 Ore ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) Il programma completo della giornata dial Gran Premio di, valevole per il quinto appuntamento del Mondialedi. Nella seconda giornata sul circuito di Leè il momentoprove libere 3, che scatteranno alle ore 9:55. Alle 13:30 al via le FP4, seguite dallealle ore 14:10. Tutto il Gran Premio disarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla, oltre che in streaming su Dazn e Sky Go. Sportface.it seguirà la tre giorni a Lecon dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento. Il programma di15Ore 9:55 – Prove libere 3 Ore ...

