Advertising

CORNERNEWS24 : #Calcio - Mihajlovic 'faccio esordire un 2005 e ben tornato a Mou' 'Non ho mai battuto l'Udinese con il Bologna, e mi rode' - giornaleradiofm : Approfondimenti: Mihajlovic 'faccio esordire un 2005 e ben tornato a Mou': (ANSA) - BOLOGNA, 07 MAG - Vincere doman… - napolista : L'allenatore del Bologna in conferenza: 'Faccio i complimenti ai giallorossi, è la scelta giusta. Però gli andrà fa… - sportli26181512 : Udinese-Bologna, Mihajlovic: 'Con Mourinho la Roma può lottare per lo scudetto': L'allenatore rossoblù ha parlato d… - stevecounz : RT @stevecounz: Lo faccio anch’io con il Milan: #Allegri criticato/attaccato #Seedorf difeso #Inzaghi attaccato #Mihajlovic difeso #Brocch… -

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic faccio

Vincere domani a Udine, per il Bologna, significherebbe salvezza aritmetica. E Sinisaha un motivo più per andare a caccia dei tre punti: "Da quando sono a Bologna non ha mai ... "i ...Vincere domani a Udine, per il Bologna, significherebbe salvezza aritmetica . E Sinisaha un motivo più per andare a caccia dei tre punti: "Da quando sono a Bologna non ha mai ... "i ..."Palacio decidera' a fine anno cosa fare. Per come si allena e si comporta non sembra che abbia 39 anni. Lui e Danilo giocano sempre e non si ...Il tecnico del Bologna: "Complimenti alla Roma. Bisogna gestire la piazza ma lui ha le carte in regola per farlo" ...