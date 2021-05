Maurizio Costanzo contro Diletta Leotta: “Se Diletta vuole smettere di fare la Leotta, deve staccare dai social” (Di venerdì 7 maggio 2021) Da qualche settimana Diletta Leotta è al centro delle polemiche per via di un suo sfogo Instagram, in cui ha criticato i paparazzi, che a suo avviso sarebbe intervenuti in maniera eccessiva nelle vicende della sua vita privata. Le sue affermazioni su quello che lei definisce “gossip-veleno” e “giornalismo-spazzatura” hanno provocato l’intervento di molti volti noti dello spettacolo. L’ultimo a dire la sua sulla Leotta è stata Maurizio Costanzo che sembra non avere dubbi suo come la ragazza si dovrebbe comportare. Il caso: Diletta Leotta contro i paparazzi Qualche settimana fa, Diletta Leotta ha ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 7 maggio 2021) Da qualche settimanaè al centro delle polemiche per via di un suo sfogo Instagram, in cui ha criticato i paparazzi, che a suo avviso sarebbe intervenuti in maniera eccessiva nelle vicende della sua vita privata. Le sue affermazioni su quello che lei definisce “gossip-veleno” e “giornalismo-spazzatura” hanno provocato l’intervento di molti volti noti dello spettacolo. L’ultimo a dire la sua sullaè statache sembra non avere dubbi suo come la ragazza si dovrebbe comportare. Il caso:i paparazzi Qualche settimana fa,ha ...

