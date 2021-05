L’Unione europea si è spaccata sulla sospensione dei brevetti dei vaccini (Di venerdì 7 maggio 2021) Angela Merkel (Foto: Abdulhamid Hosbas/Getty Images)La Germania si è dichiarata apertamente contraria alla proposta di sospensione dei brevetti sui vaccini contro il coronavirus, avanzata dagli Stati Uniti. Secondo quanto detto dal governo tedesco, questa manovra potrebbe creare “gravi complicazioni” rispetto alla produzione dei vaccini, perché le case farmaceutiche, senza l’impulso economico, non sarebbero incentivate ad accelerare nella produzione di massa. Anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen appoggia la posizione tedesca, essendosi già dichiarata contraria alla sospensione dei brevetti, pur avendo affermato che L’Unione sia “pronta a discutere” del tema. Mentre i governi italiano e francese hanno espresso il loro ... Leggi su wired (Di venerdì 7 maggio 2021) Angela Merkel (Foto: Abdulhamid Hosbas/Getty Images)La Germania si è dichiarata apertamente contraria alla proposta dideisuicontro il coronavirus, avanzata dagli Stati Uniti. Secondo quanto detto dal governo tedesco, questa manovra potrebbe creare “gravi complicazioni” rispetto alla produzione dei, perché le case farmaceutiche, senza l’impulso economico, non sarebbero incentivate ad accelerare nella produzione di massa. Anche la presidente della CommissioneUrsula von der Leyen appoggia la posizione tedesca, essendosi già dichiarata contraria alladei, pur avendo affermato chesia “pronta a discutere” del tema. Mentre i governi italiano e francese hanno espresso il loro ...

