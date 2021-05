Lucia Ocone, curiosità e vita privata dell’attrice ed imitatrice (Di venerdì 7 maggio 2021) Lucia Ocone, nota attrice ed imitatrice, sarà tra gli ospiti di “Top Dieci” a partire dalle 21:30 su Raiuno. Una nuova occasione per le famiglie di “giocare” e conoscere curiosità di ogni tipo sugli usi e abitudini del nostro Paese. Anche questa settimana due squadre di celebrities, composte ognuna da 3 personaggi famosi, si affronteranno con l’obiettivo di ‘stilare’ le classifiche giuste. La prima squadra sarà formata da Giorgio Panariello, Lucia Ocone, Ubaldo Pantani. La seconda da Alba Parietti, Cristiano Malgioglio, Orietta Berti. Nata nel 1974 ad Albano Laziale, la Ocone segue i corsi di recitazione di Beatrice Bracco , Francesca De Sapio e Lucilla Lupaioli. I primi anni Novanta, il debutto sul piccolo schermo con Bulli & Pupe, programma estivo Mediaset ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 maggio 2021), nota attrice ed, sarà tra gli ospiti di “Top Dieci” a partire dalle 21:30 su Raiuno. Una nuova occasione per le famiglie di “giocare” e conosceredi ogni tipo sugli usi e abitudini del nostro Paese. Anche questa settimana due squadre di celebrities, composte ognuna da 3 personaggi famosi, si affronteranno con l’obiettivo di ‘stilare’ le classifiche giuste. La prima squadra sarà formata da Giorgio Panariello,, Ubaldo Pantani. La seconda da Alba Parietti, Cristiano Malgioglio, Orietta Berti. Nata nel 1974 ad Albano Laziale, lasegue i corsi di recitazione di Beatrice Bracco , Francesca De Sapio e Lucilla Lupaioli. I primi anni Novanta, il debutto sul piccolo schermo con Bulli & Pupe, programma estivo Mediaset ...

Advertising

GossipItalia3 : Chi è Lucia Ocone: carriera, vita privata e curiosità sulla nota attrice #gossipitalianews - zazoomblog : Lucia Ocone l’inaspettata confessione: “Il sogno della mia vita” - #Lucia #Ocone #l’inaspettata - zazoomblog : “Non ti sposi? Non fai figli?” le domande che Lucia Ocone non tollera - #sposi? #figli?” #domande #Lucia - MichiamoVi : RT @IlContiAndrea: Domani a #TopDieci si sfideranno le squadre composte da: Giorgio Panariello, Lucia Ocone, Ubaldo Pantani contro Alba Pa… - EnfantProdige : Domani Giorgio Panariello/Lucia Ocone/Ubaldo Pantani vs Alba Parietti/Cristiano Malgioglio/Orietta Berti. Ospite :… -