Lotta, Preolimpico Sofia 2021: subito eliminata Francesca Indelicato nei -57 kg (Di venerdì 7 maggio 2021) Non inizia al meglio la seconda giornata di gare per gli azzurri impegnati nel Preolimpico su base mondiale di Lotta che si sta svolgendo a Sofia, in Bulgaria: nella Lotta femminile, infatti, Francesca Indelicato viene eliminata all'esordio, nel turno di qualificazione agli ottavi. L'azzurra viene battuta dall'uzbeka Sevara Eshmuratova, che si impone per superiorità tecnica, con incontro interrotto sul punteggio di 14-4 dopo 4'44". L'azzurra parte bene, arrivando a metà gara in vantaggio per 4-0, grazie ad una presa cui fa seguito un rotolamento. Dopo la pausa però l'uzbeka torna sulla materassina con ben altro piglio, mette a segno una proiezione da quattro punti, poi sorprende ancora l'azzurra con una presa cui fanno seguito tre rotolamenti per il 12-4. Nel finale ...

