LIVE F1 | GP Spagna in DIRETTA | scatta la seconda sessione | rischio pioggia

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.47 I settori più veloci delle FP1. A sorpresa Ferrari più veloce di tutti (con le medie) nellaporzione del Montmelò. Fastest sectors at the end of FP1 Hamilton Leclerc Verstappen #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/RMwp4jZVjN — Formula 1 (@F1) May 7, 2021 14.46 Da quando il Gran Premio disi disputa su questa pista, gli unici piloti capaci di vincere senza partire dalla prima fila sono stati Michael Schumacher (terza casella di partenza nel 1996), Fernando Alonso (quinto sulla griglia nel 2013) e Max Verstappen (quarto in qualifica nel 2016)! 14.45 Attenzione però, perché i dati appena citati si riferiscono al GP diin generale. Se guardiamo esclusivamente alle edizioni andate in scena sul tracciato attuale, allora le statistiche sono ...